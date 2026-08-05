Германските служби за сигурност следят руски опити за влияние върху регионалните избори през септември, осъществявани чрез целенасочени кампании за дезинформация, съобщиха представители на службите.

Според тях в интернет се разпространяват видеоклипове, целящи да дискредитират политици и партии, които не се смятат за приятелски настроени към Русия. По информация на службите мишена са станали всички партии с изключение на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ и популисткия Съюз „Сара Вагенкнехт“.

Смята се, че броят на видеоклиповете е няколкостотин. Те използват логата на германски медии, за да изглеждат достоверни, и са били разпространявани в платформи, включително X, като голяма част от тях впоследствие са били изтрити.

Германия предупреди за руска дезинформация, целяща да повлияе върху изборите

Според службите кампаниите са част от т.нар. операция „Матрьошка“, наблюдавана и по време на федералните избори в Германия миналата година. Първоначално руски участници са се опитали да задълбочат разделението между Източна и Западна Германия чрез неверни твърдения, че деца от източната част на страната са тормозени в училища на запад. След това те са се опитали да дискредитират местни политици с фалшиви обвинения в присвояване на средства или сексуални престъпления.

Представители на правителството заявиха, че подобни действия са част от по-широката хибридна заплаха, която Русия представлява за Германия. По думите им зад тези кампании стои цяла екосистема за дезинформация, включваща държавни и недържавни участници, а самите кампании са част от дългосрочна стратегия. В краткосрочен план целта е да се използва всяка възможност за разделяне и поляризиране на германското общество, като методите непрекъснато се развиват, включително чрез използването на изкуствен интелект.

На 6 септември избирателите в източната провинция Саксония-Анхалт ще изберат нов местен парламент, а на 20 септември избори ще се проведат и в Мекленбург-Предна Померания и Берлин.

Редактор: Ивета Костадинова