Министерски съвет одобри бюджетната процедура за 2027 година. С нея се създава необходимата организация и координация между отделните институции в процеса на бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. и на актуализираната средносрочната бюджетна прогноза за периода 2027-2029 г., представляваща мотиви към него.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по Закона за публичните финанси и със свързаната нормативна уредба, както и със срока във връзка с изготвянето и изпращането до Европейската комисия и Еврогрупата на проект на бюджетен план на България за 2027 г.

Фискалният съвет предлага нов механизъм за по-ефективно харчене на бюджетните средства

Обхванати са всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.

Програмен формат на бюджет за 2027 г. ще прилагат всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и на съдебната власт, за които това е уредено в закон.

Програмното бюджетиране е инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, подобряване процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации, повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи.

Вицепремиерът Александър Пулев заяви по време на посещение във Видин, че в бюджета за 2027 година ще бъдат заложени всички необходими инструменти за растеж на регионите – с ясна финансова обосновка и конкретни форми на подкрепа. "Това ще бъде бюджет, който ще показва и ще отразява нашите политики и ангажиментите, които поехме пред индустрията и пред хората. Целта е да се създадат реални условия за индустриализация и инвестиции в регионите", каза той на срещите, които проведе с областния управител на Видин Огнян Асенов и с кмета града д-р Цветан Ценков.

Снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

Вицепремиерът представи и работата на Министерството по изготвянето на изцяло нов проект на Закон за публично-частните партньорства. Целта е чрез прозрачен и ефективен механизъм да бъде привлечен частен капитал за стратегически инфраструктурни проекти.

„Смятаме, че предвид неоптималното състояние на публичните финанси, този законодателен инструмент ще бъде критичен за модернизацията на инфраструктурата в страната и съответно ще ни позволи по прозрачен начин да мобилизираме частния капитал“, заяви Пулев.

Вицепремиерът бе категоричен, че усилията на правителството са насочени към качествени реформи, които да дадат реален резултат за регионите – по-добра инфраструктура, по-силна индустриална база, повече инвестиции и нови работни места.

Редактор: Цветина Петрова