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Журналистът Момчил Инджов вижда хибридна атака от няколко страни
Хибридна атака от няколко страни. Това виждат в нахлуването на хиляди мигранти в Сеута Момчил Инджов, коресподент на Club Z в Брюксел. В предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS той обясни, че от известно време медиите в Мароко все повече говорят за възстановяване на суверенитета върху Сеута и Мелиля. Инджов припомни, че Мелиля е част от Испания от 1497 година, а Сеута – от 1668 година. „Проправителствени медии твърдят, че това са последните остатъци от испанския колониализъм и трябва да бъдат „освободени”, продължи Инджов.
Той припомни още, че през 2021 в края на първия си мандат, Доналд Тръмп подкрепи териториалните претенции на Мароко в Западна Сахара в замяна на нормализиране на отношенията между Израел и Мароко.
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„От друга страна, от доста време насам Испания е на нож със САЩ. Още преди година Испания даде да се разбере, че няма намерение да изразходва 5% от своя БВП за отбрана. Това доведе до нови нападки от страна на Тръмп. Сега Испания отказва да предостави на САЩ свои летища за разполагане на самолети, които да участват в бойните действия срещу Иран. На трето място, Испания заема и твърдо критична към Израел позиция по отношение на конфликта в Газа. Ето ви няколко точки, от които може да се съди защо се говори за хибридна атака”, коментира Инджов. „Преди около седмица израелският представител в ООН заяви, че трябва отново да се повдигне въпросът за мароканския суверенитет над Сеута и Мелиля. По-късно обаче от израелското външно министерство уточниха, че това не представлява официалната позиция на страната. А що се отнася до това доколко САЩ действат срещу Испания – знаете, че Доналд Тръмп не прощава подобни позиции”, коментира Инджов.
Рисковете за България
Според директора на програма „Сигурност” в Центъра за изследване на демокрацията Атанас Русев от този инцидент в Сеута пряка заплаха за България няма. Инцидентът обаче е поставил доста въпроси за Европейският пакт за миграцията, който влезе в сила. „Това събитие беше първият голям стрес тест – доколко работи новият инструментариум. За съжаление, резултатите по-скоро не са позитивни. Редица от предвидените инструменти дори не бяха приложени”, коментира Русев.
„В този пакт за миграцията, по настояване на Полша и Балтийските държави, беше приет специален инструмент за нелегалната миграция. В него се предвижда използването на мигрантски натиск от недружелюбни държави. Полша и Балтийските държави дълги години се обрят с такъв натиск от страна на Беларус и именно те настояха да бъде въведен този инструмент. Испания обаче дори не поиска той да бъде задействан. А той дава по-особени правомощия на засегнатата държава – временно спиране на процедурите за разглеждане на молби за убежище, удължаване на сроковете за разглеждане на документите, затваряне на граници, КПП-та и други”, обясни Русев.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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