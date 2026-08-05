Ситуацията, свързана с изключително ниското ниво на водите на река Дунав и въздействието на намаления воден дебит върху производството на ядрена енергия, са обсъдили румънският външен министър Оана Цою и сръбският ѝ колега Марко Джурич във вторник, съобщава агенция „Аджерпрес”.

„През изминалата година често обсъждахме тази тема предвид приоритета, който дават двете държави на съвместните проекти за производство на електроенергия, както и на бъдещите планове, които зависят от нивото на река Дунав - бъдещите реактори 3 и 4 и целите на Сърбия, за които наскоро подписахме меморандум за обмен на анализи и данни за въздействието”, отбеляза Цою в публикация в социалната медийна платформа X.

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🤝🇷🇴Am discutat astăzi cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Serbia, Marko Đurić @markodjuric, despre situația actuală cauzată de nivelurile excepțional de scăzute ale apei și impactul reducerii debitului Dunării asupra producției de energie nucleară.



În ultimul an am… pic.twitter.com/YpFzwWl5xq — Toiu Oana (@oana_toiu) August 4, 2026

Двамата министри са обсъдили още възможностите за координирани действия с цел смекчаване на последствията за корабоплаването, икономиката и речния трафик, предизвикани от намалените нива на река Дунав. Подчертали са и нуждата от обмен на важна информация между всички страни по протежението на реката, които са засегнати от ситуацията.

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„Благодаря му за бързината, с която улеснихме директния контакт между производителите на електроенергия и експертите, които наблюдават ситуацията, както и за готовността за намиране на решения (…). Доброто сътрудничество по време на криза на основата на прозрачен диалог и цели, отчитащи нуждите на нашите граждани и интересите на региона са от съществено значение. Ще продължим да подаваме информация всекидневно за развоя на ситуацията”, подчертава още румънският външен министър в поста.

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Редактор: Ивета Костадинова