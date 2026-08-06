За да се повиши безопасността на движението, в петък и неделя следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите „Тракия” и „Струма”, както и по път I-1 през Кресненското дефиле. Мярката важи за отсечката от пътен възел „Симитли” (при 376-и км) до ГКПП „Кулата”. Временната организация се въвежда, за да се избегнат инциденти от неправилно изпреварване и километрични колони от тирове в пиковите часове.

В петък, 7 август, ограничението ще бъде в сила от 16:00 до 23:00 часа, а в неделя, 9 август – от 15:30 до 22:00 часа.

Забраняват движението на тирове по пътя през Кресненското дефиле и "Тракия"

Като алтернативно трасе пътуващите към и от Бургас шофьори на камиони над 12 тона могат да използват Подбалканския път I-6.

За пътуващите към и от ГКПП „Кулата” обходният маршрут преминава по път II-19 (Симитли - Гоце Делчев) – от пътната връзка в град Симитли до кръстовището с път III-198 в Гоце Делчев, оттам по път III-198 към Кулата до кръстовището с път III-1981 в село Чучулигово, и по път III-1981 до кръстовището с път I-1 в село Кулата и обратно. Водачите могат да използват и други участъци от републиканската мрежа, като спазват постоянната организация на движение.

Забраната не важи за автобуси, както и за камиони, превозващи опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни на температурен режим, специализирани екарисажни автомобили и техника на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на трафика ще бъде въведено реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли, което ще осигури по-безопасно пътуване към Банско и останалите курорти в района. В петък преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а към София – в една. В неделя организацията се обръща – две ленти ще бъдат отворени за автомобилите към столицата, и една за пътуващите към Кулата. Трафикът се следи непрекъснато и при нужда реверсивно движение може да бъде въведено и в събота.

Водачите могат да следят натовареността чрез интерактивната карта на сайтовете на АПИ и Националното тол управление (https://bgtoll.bg/traffic_passes/) . Тя показва в реално време броя на преминалите автомобили за последните 15 минути и за последния час, като дава възможност за проверка както на отделни точки, така и на цели пътни участъци.

Важно е да се има предвид, че при температури над 35 градуса е възможно временно спиране на камионите над 20 тона по определени участъци. Мярката цели опазване на пътната мрежа, тъй като при продължително слънчево греене асфалтът може да се нагрее до над 60°C. При тези условия настилката омеква и става податлива на деформации, а преминаването на тежки машини ускорява образуването на опасни коловози.

Проверките на тирове в цялата страна продължават

Областните пътни управления следят температурите постоянно и при необходимост, съвместно с МВР, въвеждат временни ограничения в следобедните часове. Актуална информация за температурите и метеорологичната обстановка се публикува на всеки 15 минути в секция „Пътна метеообстановка“ на сайтовете www.bgtoll.bg и www.api.bg .

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания. Оттам напомнят категорично да не се използва аварийната лента по автомагистралите за по-бързо придвижване в трафика, тъй като това възпрепятства линейки и пожарни в случай на инцидент.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде намерена на www.api.bg или денонощно на тел. 0700 130 20.

Редактор: Мария Барабашка