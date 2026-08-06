В природата кучето реагира агресивно, когато е заплашено - това е нормално поведение, обясни в ефира на NOVA NEWS Александър Георгиев, зоопсихолог и треньор на кучета. По думите му светът на хората е непознат за кучетата, което означава, че в някакъв момент четириногите могат да бъдат притеснени от реакция на човек или друго животно.

„Погледът на човек, който се страхува от куче, е силно идентичен с погледа на човек, който атакува или агресира, което може да доведе до неправилна реакция от страна на животното. Човекът трябва да има контрол върху кучето, да може да го спре, да му покаже, че той контролира ситуацията, а то трябва да се съобразява. Тогава ние сме медиатори между нашия живот и техния генетично заложен инстинкт”, обясни Георгиев.

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Ако изпаднем в ситуация с агресивно куче, най-разумното действие е да отделим погледа си от този на животното, в случай че се страхуваме от него. Добре е да погледнем встрани, за да не го предизвикваме, посочи зоопсихологът. „Кучето губи интерес, когато обектът пред него замръзне”, допълни той.

Георгиев каза още, че не бива да се навлиза в територията на кучето, преди да сме установили контакт със стопанина му.

„Не трябва да навлизаме в интимната сфера на едно куче, без то да е предупредено, не бива да го изненадваме. Едно дете не знае и не може да отреагира правилно, така че не можем да съдим детето. В случая с нахапаното момиченце в Казанлъшко - то е влязло в двора и е изпищяло, което е предизвикало реакция у кучето. Изпищяването буди у него инстинкти на ловец. Реакцията на кучето не е оправдана, но е естествена”, коментира треньорът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова