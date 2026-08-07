"България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ „Козлодуй“ продължава да работи без затруднения въпреки рекордно ниските нива на река Дунав". Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в ефира на „Здравей, България“.

По думите ѝ енергийният пазар вече реагира на обстановката в региона, като се наблюдава известно повишение на цените. „В момента изнасяме между 32 000 и 33 000 мегаватчаса електроенергия на денонощие. Износът на рекордни нива се дължи на регионалната ситуация“, каза Петрова.

Министърът подчерта, че България разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона, което позволява да реализира този износ. „Заради кризата по Дунав печелим милиони допълнителни приходи над обичайното“, допълни тя.

„Преди два дни бях на посещение в АЕЦ „Козлодуй“ и действително нивата на Дунав са рекордно ниски. Екипите на място денонощно следят ситуацията. Централата към момента работи без проблеми“, заяви министърът.

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По думите ѝ ситуацията остава динамична, но ако нивата на реката се задържат около настоящите стойности през следващата седмица и половина, системата ще се справи. Тя подчерта, че страната разполага с достатъчно мощности, които могат да покрият потреблението. „Имаме термични централи, батерийни системи и други мощности, които могат да обезпечат пиковото потребление“, каза министърът.

Петрова отчете като сериозен успех изграждането на батерийни системи за съхранение на енергия. „България въведе над 6 гигавата батерийни системи за по-малко от година. Получихме и плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, за да реализираме тези инвестиции. Те ни помагат много, особено в сутрешните пикове“, заяви тя.

Протоколът с „Боташ“ остава конфиденциален

По темата за подписания протокол между „Булгаргаз“ и турската компания „Боташ“ министърът обясни, че документът няма да бъде публикуван. „Това е споразумение между двете компании и попада в обхвата на клаузите за конфиденциалност. С него страните си дават време да постигнат договорености, които да дадат максимални възможности на договора“, посочи Петрова.

Тя допълни, че отказът от руски природен газ е европейско решение, което България ще продължи да изпълнява. „Имаме ясно разписани правила и сме в непрекъснат диалог с Европейската комисия. Ние само регистрирахме търговските договорености между турската компания и останалите дружества“, каза министърът.

Започват петгодишни проучвания за нефт и газ в блок „Хан Тервел“

Ива Петрова съобщи още, че държавата е предоставила разрешение за търсене и проучване за нефт и природен газ в блок „Хан Тервел“ в Черно море. По думите ѝ разрешението е за срок от пет години и не дава права за експлоатация на евентуално откритите находища. „В рамките на тези пет години компаниите ще инвестират, за да се установи дали действително има природен газ и нефт. Ако бъдат открити, тогава ще има нови договорености. Не са дадени права за експлоатиране“, уточни министърът.

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Министърът определи задълженията на „Топлофикация София“ като основен риск за финансовото състояние на „Булгаргаз“. „Дружеството има задължения към „Булгаргаз“ и към БЕХ за над 1,2 млрд. лева“, каза тя.

Петрова заяви, че очаква по-строг контрол от страна на КЕВР върху ремонтните програми и изпълнението на задълженията на столичното дружество.

Подаден е сигнал за съмнителни оценки на терени край АЕЦ „Козлодуй“

Ива Петрова коментира и резултатите от одит в АЕЦ „Козлодуй“, които, по думите ѝ, показват притеснителни данни. Тя заяви, че при проверката са установени оценки на терени, достигащи около 1600 евро на квадратен метър, включително за земи, които по думите ѝ представляват „голи ливади“.

Според министъра тези оценки са били използвани при апортиране на имоти в капитала на дружеството „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, както и във връзка с планирана сделка за придобиване на частен имот от около 600 декара, собственост на дружеството „Интерпром“. „Цялата история започва през юли 2025 г. с искане на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ да придобие този имот. Имало е санкции от тогавашното ръководство на БЕХ и министъра на енергетиката, а дори са били преведени средства за реализиране на сделката“, заяви Петрова.

Министърът съобщи, че вече е подала сигнал до компетентните органи. По думите ѝ апортирането на тези имоти на завишени оценки е довело до формирането на „кух капитал“, което впоследствие е създало проблеми при заверката на финансовия отчет на дружеството.

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Редактор: Дарина Методиева