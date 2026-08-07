Локализираха пожара в Пазарджишко, който вчера за часове затвори автомагистрала „Тракия”. Гасенето продължи цяла нощ. На терен работиха пожарникари от няколко града, доброволци, горски служители и военни.

По тъмно тежка верижна техника направи просеки, за да предпази село Церово. Около 20 ч. огънят беше локализиран и пожарът остана основно в лозята и гората край автомагистралата. В лозята на село Церово пожарникарите успяха да спрат пламъците на метри от първите къщи в селото.

Усилията на екипите на терен днес са насочени основно в иглолистната гора около АМ „Тракия”. Тяхната битка е с вятъра, който отново може да разпали вече загасените огнища. Надеждата на всички е да не се стига до ново затваряне на скоростния път. За да няма опасност за населените места, в района на различни места са разположени пожарни автомобили, командировани от различни пожарни служби.

Голям пожар временно затвори "Тракия", в гасенето се включиха два хеликоптера (ВИДЕО+СНИМКИ)

Видео: Министерство на отбраната

Днес екипите обхождат терена и следят за разпалването на огнища. Зам.-директорът на ГДПБЗН комисар Любомир Баров коментира, че ситуацията в момента е спокойна спрямо вчерашния ден.

„През нощта оставихме на дежурство всички екипи, които работиха през вчерашния ден, за да охраняват периметъра на пожара. Днес продължаваме гасителните действия на локални огнища, които са вътре в периметъра на пожара. Нямаме разрастване на пожара или развитие извън границите му”, увери той. Към момента няма опасност за близките населени места.

На терен от ГДПБЗН са били 14 екипа и 8 екипа със специализирана техника от държавни горски стопанства. В гасенето са помогнали и два хеликоптера на Министерството на отбраната. Те са извършили общо 97 пуска и излели 155 тона вода.

Видео: Министерство на отбраната

От доброволните формирования са били подсигурени 85 човека. Тежката верижна техника, която е извършвала през целия ден и през нощта направата на просеки, е била 4 броя. Местни хора също са подпомогнали гасенето.

Видео: Министерство на отбраната

Комисар Баров обясни, че от пожара са засегнати сухи треви и храсти, лозови масиви и смесена широколистна и иглолистна гора, като общата площ е около 3 хил. декара. „В иглолистния масив пожарът от низов премина във върхов и със съдействието на хеликоптерите от Министерството на отбраната този върхов пожар на места успяхме да го свалим в низов, за да може наземните екипи да работят на терен”, добави той.

24 часа след началото на пожара тежка верижна техника вече е изградила 8 км просеки в опит да спре разпространението на огъня в горите около селата Славовица и Церово.

„Теренът е пресечен. С булдозерите се стараем да подравняваме и по този маршрут да влизат нашите специализирани автомобили. Не можем да обработваме пожарите само с механизация. Основно са колеги, които гасят на ръка. Това е начинът в горски територии“, заяви Гаврил Рангелов, директор на ДГС Пазарджик.

На ръка гасят и доброволци, които помагат на екипите още от изгрев слънце. „Един горски пожар може за минути да се качи в короните на дърветата и да се развива много бързо. Ако е низов е нормално и няма проблеми, но ако се чуе, че пожарникарите кажат „Махайте се оттука” - евакуираш се бързо”, каза Иван Кулин, който е доброволец.

По обяд вятърът разпали ново огнище в иглолистната гора на метри от магистралата. Екипите използват термодрон, за да облитат целия район.

"Засякохме огнище ниско в дърветата - взехме координатите, екипите са насочени и вече работят, вижда се с дронът", разказа Велизар Петков от Областната администрация в Пазарджик.

Вече е образувано досъдебно производство, а разследващите започнаха огледи на място. Една от версиите на полицията е за човешка намеса, тъй като само един извърлен фас от прозореца на колата може да запали отпадъци или сухи треви край пътя. Ще се проверява и информацията от очевидци, че мъж и жена умишлено са запалили сметището край чешмата.