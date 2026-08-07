Емил Дамянов, NOVA
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Два дни корабът е отворен за посетители
Емблематичният ледоразбивач Arctic Sunrise на „Грийнпийс” акостира във Варна. Посещението е част от международната кампания на организацията за защита на океаните и Черно море под мотото „Живо Черно море без нефт и газ“.
Днес и утре корабът е отворен за посетители, като те ще могат да се срещнат с капитана и част от международния екипаж, както и да научат повече за кампаниите на „Грийнпийс” за опазване на морската среда.
Снимка: Емил Дамянов, NOVA
От Варна организацията дава начало и на инициативата „Градове без газ”, с която насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници вместо в нова газова инфраструктура.
Снимка: Емил Дамянов, NOVA
Построен за работа в ледени води, Arctic Sunrise е част от флота на „Грийнпийс” повече от три десетилетия. През годините участва в десетки експедиции по света, свързани с опазването на океаните, биоразнообразието и борбата с климатичните промени.
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