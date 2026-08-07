Емблематичният ледоразбивач Arctic Sunrise на „Грийнпийс” акостира във Варна. Посещението е част от международната кампания на организацията за защита на океаните и Черно море под мотото „Живо Черно море без нефт и газ“.

Днес и утре корабът е отворен за посетители, като те ще могат да се срещнат с капитана и част от международния екипаж, както и да научат повече за кампаниите на „Грийнпийс” за опазване на морската среда.

Снимка: Емил Дамянов, NOVA

От Варна организацията дава начало и на инициативата „Градове без газ”, с която насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници вместо в нова газова инфраструктура.

Снимка: Емил Дамянов, NOVA

Построен за работа в ледени води, Arctic Sunrise е част от флота на „Грийнпийс” повече от три десетилетия. През годините участва в десетки експедиции по света, свързани с опазването на океаните, биоразнообразието и борбата с климатичните промени.