Как се стигна до случая, при който 17-годишно момче със специални образователни потребности беше открито обезводнено край междуградски път в Плевенско? По данни на полицията тийнейджърът бил свален от автобус заради изтекла карта за пътуване. Случаят предизвика силно обществено възмущение и проверки от институциите.

Шофьор на автобус свали момче със СОП заради изтекла карта, то вървя с часове в жегата

Бащата на момчето разбира след телефонно обаждане, че синът му е изчезнал.

„Звънна ми жена, която е била в автобуса. Искала да плати билета на детето. Шофьорът обаче го свалил е той тръгнал пеша. Аз веднага тръгнах към Горна Митрополия. По пътя не го видях”, разказа бащата Юри Михайлов.

Мъжът търсил сина си из града и му звънял повече от два часа. Подал и сигнал в полицията. Така за случилото се разбира и кметът на Горна Митрополия Атанаска Василева. „Незабавно беше сформиран екип. Тук бяха два полицейски автомобила, в единия бях и аз”, каза Василева. И обясни, че повечето територии, през които е минало момчето, са засадени с царевица и слънчоглед.

Михайлов пък познава шофьора и казва, че не е постъпил правилно.

„Казах, че картата не е редовна – беше изтекла четири дни по-рано. Той ми заяви, че няма парички. Аз го попитах: „Аз какво трябва да направя?“, при което той слезе. След това една жена дойде и попита: „Защо това момче не се качи?” Аз отговорих: „Нямаше парички и нямаше валидна карта”. Тогава тя каза: „Защо не ми казахте, за да мога да му платя билет?” Отговорих, че не съм знаел. Нямах и никаква идея как е с ориентацията и дали е със специални потребности”, коментира водачът на автобуса Георги Тодоров.

Позиция дойде и от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Той е разпоредил проверка на фирмата превозвач.

„Свалянето на пътник от автобус заради изтекла карта може формално да се вписва в правилата, но не може да бъде оправдание за липса на човечност. Когато става дума за непълнолетно дете със специални потребности, подобно действие е не просто неприемливо – то поставя под риск здравето и живота му”, заяви Пеев, цитиран от пресцентъра на министерството. Той допълва, че транспортните оператори имат отговорност, която надхвърля буквата на закона: „Не мога да приема за нормално дете да бъде оставено само, в близо 40 градуса, без придружител и без възможност да се ориентира. Това не е морално и не отговаря на стандартите, които очакваме от всеки превозвач и водач”, каза министърът.

„Подобни ситуации не трябва да се повтарят. Очаквам всички транспортни оператори да проявяват човешко отношение, особено към деца и хора в уязвимо положение“, заявява министър Пеев.

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