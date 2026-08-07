Чуждестранната група деца е дошла на международен лагер в Банско по наша инициатива. Преди два месеца бяхме на семинар в Унгария, по време на който инициирахме желанието България да е домакин на лагера. Това заяви в ефира на „Здравей, България” председателят на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов. Той посочи, че преди месец в Брезник също имало международен лагер и по думите му организацията там била перфектна.

Според Гълъбов може някое от децата в лагера в Банско да е провокирало минаващи и да е подвикнало, но това не оправдава ответната реакция. „Тези деца не говорят български, така че тук е спорен въпросът какво точно са казали, как са го казали и каква е интонацията. Дори да има словесна провокация, дори някой да бъде обиден, защо трябва да нападаме на расистка основа?“, каза той.

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„Изключително притеснителен е фактът, че други деца или по-големи младежи идват да търсят саморазправа. За мен е странно защо не ги обидиха на италианци, швейцарци, холандци или австрийци. Религията е лично право всеки да я изповядва“, заяви Гълъбов, който уточни, че децата са от Швейцария, Италия, Холандия и Нидерландия.

„Дадохме сигнал на министър-председателя и му казахме, че за нас това е недопустимо. Той каза, че това е притеснително и нанася имиджова щета към България, както и, че всичко, което трябва да бъде предприето от закона, ще бъде направено“, посочи Гълъбов.

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Относно щетите, нанесени в хотела, той коментира, че обикновено, когато се организират подобни лагери, се оставят депозити. „Хотелиерите са наясно, че когато идват деца, може да има някакви щети. Ако не са поискали депозит, ще бъде платено. Мисля, че на хотелиерът всичко ще му бъде заплатено, ако трябва и писмо с извинение ще му бъде изпратено”, добави той.

Редактор: Ивета Костадинова