За повишаване безопасността на движение в петък и неделя следобед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. „Симитли“ (при 376-ти км) до ГКПП „Кулата“. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път.



В петък – 7 август, ограничението ще важи в интервала между 16.00 и 23.00 ч., а в неделя - от 15:30 до 22.00 ч.



Шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 т, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6. За пътуващите към и от ГКПП „Кулата“ обходният маршрут е по път II-19 Симитли - Гоце Делчев - от пътна връзка на път I-1 с път II-19 в гр. Симитли до кръстовище с път III-198 в гр. Гоце Делчев, по път III-198 Гоце Делчев - Кулата до кръстовище с път III-1981 в с. Чучулигово и по път III-1981 до кръстовище с път I-1 в с. Кулата и обратно.

Шофьорите могат да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

Всяка държава членка на ЕС може да реши да ограничи споделянето в приложения на информация къде има проверки на пътя

За улеснение на пътуващите ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В неделя ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другия почивен ден.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретна отсечка. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

При високи температури на въздуха над 35 градуса е възможно временно да се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени пътни участъци. Целта е опазване на републиканската пътна мрежа и гарантиране безопасността на участниците в движението. При високи температури и продължително пряко слънчево греене температурата на асфалтовата настилка може да достигне и да надхвърли 60°C. При тези условия настъпват промени във физико-механичните свойства на асфалтовите смеси, вследствие на което настилката омеква и става по-податлива на пластични деформации. Преминаването на тежкотоварни автомобили при такива условия ускорява образуването на коловози и други трайни повреди.

Реалните температури на въздуха и на пътната настилка се следят постоянно от областните пътни управления и при необходимост, съвместно с органите на МВР, ако е необходимо, е възможно в следобедните часове да се въвеждат временни ограничения за движението на тежкотоварните превозни средства над 20 тона по определени пътни участъци. На интернет страниците на Националното тол управление (www.bgtoll.bg) и на Агенция „Пътна инфраструктура“ (www.api.bg) в секция „Пътна метеообстановка“ в реално време се публикува информация за температурата на въздуха и настилката, скоростта на вятъра и други метеорологични показатели, като данните се актуализират на всеки 15 минути. Практиката през последните години показва, че временните ограничения при високи температури допринасят за значително намаляване на деформациите на настилката, ограничаване на необходимостта от аварийни ремонти и повишаване безопасността на движението.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Редактор: Цветина Петрова