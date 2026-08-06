Възможно е шофьорите у нас да използват популярните приложения за навигация с ограничения. Една от функциите на някои от навигационните програми позволява на водачите да отбелязват полицейски патрули, мобилни камери и други събития по пътя, за да предупреждават останалите.



Решение на Съда на Европейския съюз обаче постави темата във фокуса на вниманието, след като потвърди, че държавите членки могат при определени условия да криминализират и ограничават подобни функции.

След дело между френска навигационна програма и Франция Съдът на ЕС прие: всяка държава може да реши да ограничи споделянето в приложения на информация къде има проверки.

С пътния експерт Георги Гълъбов от Института за пътна безопасност екипът на NOVA потегля из София. Той казва, че "превантивният ефект, който би имал дори фалшиво подаден сигнал, че някъде има полиция, е много по-голям, отколкото постоянният страх, че някой ще изскочи от храстите".

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Според Гълъбов, когато проверката е необозначена и скрита тя е по-скоро провокация към нарушение отколкото реална превенция.



Държавите, които са в челната петица по пътна безопасност чрез превенцията, се опитват да помогнат да се избегнат нарушенията, вместо да се опитват да ги вкарват в "капани", както е известно криенето в храсти, казва Гълъбов.

Решението на Съда не забранява приложенията от този тип, а потвърждава, че властите могат да ги ограничават с промени в националното законодателство.



Бивш директор на КАТ-София Тенчо Тенев каза: "За оперативни нужди на МВР – тогава, да, в определени случаи, за определено време. Но защо това безплатно „полицейско” приложение за сериозна превенция трябва да се блокира при условие, че върши много добра работа? Това е отделен въпрос, ако целта е да се съберат глоби. Но в последно време има много полицейски операции, много глоби, а тежките катастрофи растат".



"Накрая ще махнат всичките нотификации в даден момент. Това е игра на котка и мишка, в която никой не печели. Единственият, който печели, е бюджетът заради парите от глоби", посочва Гълъбов.