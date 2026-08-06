Фирмата „Чиста София” ДЗЗД поема от утре, 7 август, дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в Зона 3, която обхваща районите „Слатина”, „Подуяне” и „Изгрев”. Това съобщи на брифинг заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков.

„Днес подписахме предварителния договор. Остават още няколко документа, след което ще сключим и дългоочаквания контракт”, добави Недялков. От думите му стана ясно, че фирмата ще събира и извозва боклука от трите софийски района в следващите пет години.

Договорът е сключен на цена от 134 евро на тон за битовия отпадък. За обезпечаването на дейностите на терен фирмата влиза със сериозен ресурс, който вече е преминал през проверка от Столичния инспекторат.

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„От изискуемите минимално 14 камиона, изпълнителят разполага със 17 налични специализирани автомобила само за битов отпадък. На разположение са и още 12 машини за миене, мотометачки и техника за едрогабаритни отпадъци, като готовността за работа е пълна“, поясни Николай Неделков.

От изявлението на столичния заместник-кмет стана ясно, че въпреки постигнатата оперативна стабилност, процесът продължава да бъде съпътстван от опити за нечестна политическа игра.

„По отношение на актуалната ситуация на терен, тя се подобрява всеки ден, като в момента над 90% от контейнерите в трите района се извозват ежедневно по график“, допълни заместник-кметът.

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От Столичната община уточниха още, че екипите на Столичния инспекторат остават на терен и ще упражняват безкомпромисен контрол върху работата на новия изпълнител. От началото на годината до момента на сметопочистващите фирми в София вече са наложени санкции на обща стойност над 354 500 евро за неизпълнение на дейностите по договорите и контролът ще продължи със същата строгост и занапред.

Редактор: Ина Григорова