Подкрепа за българския бизнес и интеграция на българските компании във веригите за доставки и за добавена стойност на регионално и световно ниво. За това призова вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на годишната среща на ръководителите на Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ). На нея той представи приоритетите на правителството в областта на инвестициите, индустриалното развитие и икономическата дипломация.

Пулев отбеляза, че България разполага с реална възможност да се възползва от благоприятната международна среда за привличане на нови инвестиции. „Инвестициите са издигнати като национален приоритет и са залегнали като основен фокус в управленската програма на правителството“, подчерта той.

Снимка: Пресцентър МИИИ

Министърът каза, че се наблюдава засилен интерес от компании от Европа, Азия и Близкия изток и посочи, че трябва да се използва тази възможност чрез координирани действия и в пълно съответствие с външнополитическите приоритети на България.

Министерството, в координация със СТИВ, ще работи за привличането на нови международни и стратегически партньорства и за превръщането им в конкретни инвестиционни и индустриални проекти. Пулев подчерта, че икономическата дипломация е ключов инструмент за разширяване на присъствието на българския бизнес на международните пазари.

България и Китай обсъждат нови мащабни инвестиции и индустриални проекти

Специален акцент в изказването си вицепремиерът постави върху ролята на Службите по търговско-икономическите въпроси като ключов инструмент за привличане на инвестиции и развитие на международните икономически партньорства.

Редактор: Мария Барабашка