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От районната община настояват за това
След двата инцидента с дерайлирали трамваи в столичния квартал „Люлин”, районният кмет призова за неотложен ремонт, преди някой да пострада. По думите на кмета спешно трябва да бъдат ремонтирани както релсите, така и булевардите, по които минават трасетата.
Трамвай излезе от релсите в София
„Още при ремонта на бул. „Александър Стамболийски” Столичната община трябваше да предприеме действия по ремонта на трасетата на трамвай №8. Тогава кметът Тодоров специално обърна внимание на Столичната община, но това не беше взето предвид и ремонтът не беше извършен. Затова сега настояваме за спешни действия на тези кръстовища, за които ясно се вижда, че имат проблеми”, каза пред NOVA Георги Гочев, заместник-кмет на район „Люлин”.
Става въпрос за три кръстовища в квартала. Районната община обаче не можела да ремонтира там, където има трамвайно трасе. „Това се извършва само и единствено от „Столичен електротранспорт”, обясни още Гочев.
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