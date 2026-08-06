На 67-годишна възраст почина доц. д-р Георги Поптодоров - началник на отделението по невроонкология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и един от утвърдените български специалисти в областта на неврохирургията. Тъжната новина съобщиха от лечебното заведение.

Доц. Поптодоров посвещава повече от четири десетилетия на медицината. Завършва Медицинската академия в София през 1984 г., а професионалният му път преминава през болницата в Ловеч, Научния институт по неврология, психиатрия и неврохирургия, университетската болница „Царица Йоанна“ - ИСУЛ и от 2001 г. - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където ръководи отделенията по невроонкология и функционална неврохирургия.

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Специалистът придобива специалност по неврохирургия през 1991 г., а по-късно защитава магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт и докторска дисертация, посветена на диагностиката и хирургичното лечение на централната неврофиброматоза.

Доц. Поптодоров е сред пионерите в изследването на заболяването у нас. Той е основател и председател на Българската асоциация по неврофиброматоза, членува в редица международни научни организации и е координатор за България на европейски проект, насочен към повишаване на информираността и подобряване на грижите за пациентите с неврофиброматоза.

От „Пирогов“ определят доц. Поптодоров като изключителен професионалист, всеотдаен лекар, уважаван колега и добър приятел.

Поклонението пред паметта на доц. д-р Георги Поптодоров ще се състои на 8 август (събота) от 13:30 часа в храм „Свети Седмочисленици“ в София.