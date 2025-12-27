Един от носителите на приза „Лекар на годината” е проф. д-р Николай Цонев. Той е специалист по медицинска онкология от Варна и носител на наградата за 2025 г. в категория „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники”. Повече за своята работа той разказа в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Проф. Цонев е сред водещите онколози у нас. През 2009 г. се дипломира като лекар в Медицинския университет във Варна, а малко след това започва работа в Клиниката по медицинска онкология към УМБАЛ „Св. Марина”, където днес е и неин ръководител. По думите му изборът на онкологията не е случаен.

„Когато завършвах, нямах ясна представа какво искам да специализирам, но знаех какво не искам. Започнах да проучвам и видях, че онкологията е една от най-динамичните и иновативни специалности. Това силно ме привлече”, разказа проф. Цонев.

Вече повече от 15 години той работи в най-голямата университетска болница в Източна България, където екипът ежедневно се сблъсква с тежки и редки случаи. „Ние сме на трето място в страната по брой онкологични пациенти. Като референтна болница приемаме пациенти от цялата страна”, подчерта той.

Според проф. Цонев ключът към успешното лечение е в иновациите и екипната работа. „Онкологията е изключително динамична наука. Химиотерапията отдавна не е гръбнакът на лечението. Тя е само една от възможностите. Днес златен стандарт са имунотерапиите”, обясни специалистът. В „Св. Марина” онколозите работят в тясна колаборация с роботизирана хирургия, лъчетерапия и високоспециализирана образна диагностика, а при строго подбрани пациенти се прилага и трансплантация при солидни тумори.

Именно този принос му носи и високото отличие. „Това е първата ми награда от такъв ранг. Тя е признание не само за мен, но и за целия екип, с който работя”, каза проф. Цонев.

Големият му опит дава и ясен отговор на въпроса за причините за онкологичните заболявания. „Наследствените фактори са причина за около 10-20% от случаите. Всички останали са свързани с фактори на средата – тютюнопушене, затлъстяване, заседнал начин на живот, инфекции като HPV”, посочи той и допълни, че това са рискове, които могат да бъдат намалени.

„Профилактиката и ранното откриване са решаващи. Днес вече има и индивидуализирани генетични риск-тестове, които позволяват по-ранна превенция и по-стриктно проследяване”, подчерта онкологът.

Повече гледайте във видеото.