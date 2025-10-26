Предаването „Пулс“ срещна зрителите с една млада лекарка, чието име все по-често се споменава с респект и възхищение — д-р Надица Шумка, специализант по гастроентерология и носител на наградата на Българския лекарски съюз „Лекар на годината“ в категорията „Ти си нашето бъдеще“.

„Честно казано, не очаквах тази награда. Дойде като изненада за мен, но я приемам като признание не само за личния ми труд, а и за екипа, с който работя, за моя ментор, който ми е дал възможности да се развивам, и, разбира се, за моя съпруг, който често остава сам по време на моите нощни дежурства и уикенди в болницата“, сподели тя.

От Албания до България – пътят към призванието

Фамилията ѝ звучи нетипично български и това има своето обяснение: „Аз съм родена и израснала в Албания. Родителите ми са там. Дойдох в България на 18 години, за да уча медицина, защото образованието тук има много добро име. Завърших, срещнах прекрасни хора и останах. Намерих любовта си, професионалната си посока и среда, в която се чувствам у дома“.

Днес младата лекарка е част от клиника по гастроентерология, която работи на високо европейско ниво. „Имах късмета да попадна в изключително добра клиника, където гастроентерологията се практикува на съвременно ниво. Това ме мотивира да остана и да се развивам тук – в България“, отбеляза д-р Шумка.

Професия, която изисква всичко

Медицината не е просто работа, а начин на живот, признава младата специалистка: „В семейството ми няма лекари – аз съм първата. Родителите ми винаги са държали на образование и дисциплина. Медицината за мен беше предизвикателство – нещо, което те кара да се надграждаш всеки ден. Исках да бъда добър лекар, защото вярвам, че от качеството на нашата работа зависи качеството на живота на хората“.

Един ден в клиниката

Работният ден на д-р Шумка започва рано и приключва... когато приключат пациентите.

„Ставам рано и обичам да съм в болницата поне час преди началото на работния ден. Преглеждам изследванията, обикалям пациентите, обсъждаме случаите с екипа. После следват визитации, изписвания, нови приеми, ендоскопии и спешни случаи. Често се случва да си тръгна доста след края на работното време – просто не мога да си позволя да оставя нещо недовършено“, разказва медикът.

Тя признава, че динамиката на професията често отнема от личното време: „Да, това е най-трудната част. Работата ощетява личния живот. Взима време от близките и приятелите. Но в крайна сметка това е част от избора, който сме направили“.

Науката и страстта към знанието

Освен с пациентите, младата лекарка прекарва свободното си време и в научна дейност.

„В нашата клиника се поставя голям акцент върху научната работа – пишем статии, подготвяме абстракти, следим новостите. Медицината се променя непрекъснато – за да си добър лекар, трябва да четеш, да пътуваш, да участваш в конгреси и обучения“, споделя д-р Шумка.

Когато успее да намери време за себе си, тя обича да учи езици и да пътува: „Обичам езиците – знам български, албански, английски, френски, а малко и испански и италиански. Сега си припомням френския. Пътуванията също ме зареждат – със съпруга ми се опитваме поне два-три пъти годишно да откриваме нови държави и култури“.