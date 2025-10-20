Със Златен приз „Лекар на годината 2025“ беше отличен проф. Николай Габровски. Наградата беше връчена на проф. Габровски от вицепрезидента Илияна Йотова по време на церемония в Националния исторически музей.

Снимка: БТА

Член-кореспондент на Българската академия на науките проф. д-р Николай Габровски е едно от най-ярките имена в съвременната българска медицина. Той е началник на Клиниката по неврохирургия и заместник-директор по медицинската дейност на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“, отбелязаха от Българския лекарски съюз.

Проф. Габровски оглавява Българското дружество по неврохирургия от 2018 г. до октомври 2025 г. През 2022 г. е избран за първи ръководител на Работната група по нововъзникващи технологии и иновации към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества, а съвсем отскоро - и за член на нейния Изпълнителен комитет и ковчежник на организацията.

Под неговото председателство през 2024 г. София стана домакин на 24-ия Европейски конгрес по неврохирургия, който се проведе в България за първи път и събра близо 2000 специалисти от 89 държави.

Снимка: Български лекарски съюз

Научната работа на проф. Габровски е насочена към гръбначната и роботизираната неврохирургия, както и към минимално инвазивните техники. Под негово ръководство Клиниката по неврохирургия в „Н.И. Пирогов“ се превърна в референтен център за роботизирана спинална хирургия и обучителна база за неврохирурзи от Европа.

От септември 2024 г. проф. Николай Габровски е и председател на фондация „Съвет за мозъчно здраве“, чрез която посвещава усилията си на обществената кауза за по-добро качество на живот на хората с мозъчни заболявания.

„Пожелавам на цялата наша общност и на Български лекарски съюз, не да се конфронтираме, а да сме заедно, не да се борим един с друг, а да си помагаме, защото сътрудничеството е сигурния начин да постигнем повече“, заяви професорът.

Снимка: Български лекарски съюз

♦ За дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалността бяха отличени:

- доц. д-р Евлоги Маринов – водещ специалист по патология и дългогодишен преподавател в МУ–Плевен;

- проф. д-р Темелко Темелков – изтъкнат хирург с над пет десетилетия опит и бивш ректор на МУ–Варна;

- проф. д-р Мая Кръстева – Вилмош – е водещ специалист по педиатрия и неонатология с дългогодишен принос към развитието на детското здравеопазване у нас;

- д-р Павлин Павлов – невролог от МБАЛ – Силистра, допринесъл крайдунавския град да е сред водещите в страната по процент успешно лекувани пациенти с мозъчен инсулт.

Отличията им бяха връчени от зам.-председателят на БЛС – д-р Валери Веселинов.

♦ Проф. Христо Шивачев награди получилите признание за принос в развитието и утвърждаването на авторитета на съсловната организация:

- д-р Наташа Пачовска – лекар с три специалности: педиатрия, инфекциозни болести и обща медицина от Плевен и дългогодишен председател на Комисията по лекарска етика;

- проф. д-р Милена Станева – член на Управителния съвет на Столичната лекарска колегия и от 2022 до 2024г. представител на България в борда на UEMS;

- д-р Евелина Димова-Георгиева – утвърден специалист по клинична лаборатория; близо две десетилетия активно участва в съсловния живот, заемайки изборни длъжности в Управителния съвет на Регионалната колегия на БЛС – Русе, включително като негов заместник-председател.

- д-р Лорис Мануелян – лекар с дългогодишен принос към развитието на здравеопазването и съсловната дейност в България. Бил е член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз, председател на Централната етична комисия, секретар на Експертния съвет по нефрология към Министерството на здравеопазването;

- д-р Стоян Борисов – акушер-гинеколог, бивш главен секретар на БЛС два мандата и председател на секцията на съюза в „Майчин дом“.

♦ Председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов връчи наградите за иновативна медицина и уникални техники:

- проф. д-р Николай Цонев – ръководител на Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, с принос в таргетната и имунотерапията при солидни тумори;

- доц. д-р Надя Магунска – дипломира през 2007 г. с наградата „Златен Хипократ“, въвежда редица иновативни и щадящи хирургични техники в лапароскопските и ендоскопски хирургични техники в акушерството и гинекологията;

- чл.-кор. проф. д-р Славчо Томов – е водещ специалист с две специалности – акушерство и гинекология и онкология, бивш ректор на Медицински университет – Плевен. Световноизвестен хирург и пионер в роботизираната и минимално инвазивна хирургия.

♦ В категорията „Ти си нашето бъдеще“ Българският лекарски съюз отличи младите медицински надежди на страната:

д-р Димо Димов,

д-р Йоана Лесичкова,

д-р Ивайло Боев,

д-р Димитър Хаджиев,

д-р Надица Шумка,

д-р Божидар Василев

и д-р Метин Адилов.

Млади лекари, които с енергия, амбиция и човечност продължават традициите на българската медицина получиха отличията си от д-р Иван Маджаров - зам. – председател на БЛС.

♦ Специалната награда за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов“ бе присъдена на д-р Димитър Бакалов – спешен медик и заместник-началник на Отделението по спешна медицина в МБАЛ – Пазарджик. На 4 юли 2025 г., по време на кратък престой в Поморие, д-р Бакалов проявява изключителен професионализъм и човечност, спасявайки живота на мъж в клинична смърт и оказвайки помощ на жена в безсъзнание. Той е и инициатор на националната кампания срещу вейповете и райския газ – кауза, обединяваща институции, лекари и родители в името на здравето на младите хора. Неговата награда беше връчена от омбудсманът Велислава Делчева.

"Благодаря, че все още доброто се цени", каза д-р Бакалов и показа ръкавици ако се наложи да се притече на помощ. „За всеки един живот трябва да се борим като за наш роднина“, допълни носителят на специалното отличие.

♦ По традиция, Българският лекарски съюз отличи и лекари, номинирани от регионалните колегии. В тази категория всяка колегия избра свои представители – лекари, доказали професионализъм и отдаденост към пациентите. Отличията връчи главният секретар на БЛС д-р Валентин Пеев. Почетни грамоти и плакети получиха:

д-р Нора Цветкова (Враца),

д-р Николай Николов (Кюстендил),

д-р Маргарита Пашова (Ловеч),

д-р Косте Костойчиноски (Добрич),

д-р Камелия Станева (Разград),

д-р Лора Тодорова (Монтана),

д-р Павел Хаджиев (Кърджали)

и д-р Николай Георгиев (Търговище).

На събитието присъстваха още председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов, министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов и управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски.

Редактор: Цветина Петрова