Снимка: iStock
-
Папа Лъв XIV поднови призива си да бъде сложен край на войната в Украйна
-
Поморие е в трескаво очакване на шестия по ред плувен маратон
-
Протест във Варна в защита на родилката, изгубила бебето си дни преди раждането
-
Историята на „ловците на педофили” и кога се прекрачва границата
-
"Дотам и обратно": Дивият свят на Женда в Родопите
-
Продължава разследването на инцидента с дрона, който се взриви край Кардам
-
Продължава битката с пожара край Бобошево
Спасители предупреждават туристите да не подценяват флаговата сигнализация и да запазват спокойствие при попадане в мъртво течение
С настъпването на Преображение Господне - 6 август, според народните вярвания морето се „преобръща“ и започва периодът на по-опасните явления по българското Черноморие. Именно през август зачестяват случаите на мъртви течения, които всяка година създават сериозен риск за плажуващите.
Старшият спасител на Централния плаж в Бургас Илиян Манивелов обясни, че опасното явление е пряко свързано със силните ветрове през този период. „Мъртвото вълнение се образува от силните ветрове. През август излизат най-силните ветрове и се образуват тези вълни, които образуват дънни ями, които създават опасност за плажуващите“, каза Манивелов.
МОСВ призова да подаваме сигнали, ако попаднем на бедстващи или мъртви китоподобни бозайници
По думите му най-честите спасителни акции през активния летен сезон са именно вследствие на попадане в мъртво течение. Затова той призова туристите още с пристигането си на плажа да обърнат внимание на правилата за безопасност.
Манивелов предупреди, че най-опасната реакция при попадане в мъртво течение е паниката, тъй като тя изтощава човек и затруднява действията му. „Най-важно е да се запази самообладание и да се спазва флаговата сигнализация“, посочи той.
Спасителите напомнят, че спазването на указанията остава най-сигурният начин за предотвратяване на инциденти в летния сезон.
Целия разговор гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни