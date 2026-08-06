С настъпването на Преображение Господне - 6 август, според народните вярвания морето се „преобръща“ и започва периодът на по-опасните явления по българското Черноморие. Именно през август зачестяват случаите на мъртви течения, които всяка година създават сериозен риск за плажуващите.

Старшият спасител на Централния плаж в Бургас Илиян Манивелов обясни, че опасното явление е пряко свързано със силните ветрове през този период. „Мъртвото вълнение се образува от силните ветрове. През август излизат най-силните ветрове и се образуват тези вълни, които образуват дънни ями, които създават опасност за плажуващите“, каза Манивелов.

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По думите му най-честите спасителни акции през активния летен сезон са именно вследствие на попадане в мъртво течение. Затова той призова туристите още с пристигането си на плажа да обърнат внимание на правилата за безопасност.

Манивелов предупреди, че най-опасната реакция при попадане в мъртво течение е паниката, тъй като тя изтощава човек и затруднява действията му. „Най-важно е да се запази самообладание и да се спазва флаговата сигнализация“, посочи той.

Спасителите напомнят, че спазването на указанията остава най-сигурният начин за предотвратяване на инциденти в летния сезон.

Целия разговор гледайте във видеото.