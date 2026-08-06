АЕЦ „Козлодуй” работи нормално и не се очаква в близките дни да спре. Това увери ядреният експерт проф. Янко Янев в предаването „Денят на живо” на NOVA NEWS. По думите му в последните дни нивото на Дунав не спада толкова много, освен това централата има резерв над 30 см, което означава, че ако водният стълб в реката намалява с 1 см на ден, има цял месец, а дотогава вероятно ще завали дъжд.

„АЕЦ „Козлодуй“ има и други възможности за охлаждане, не само от студения канал. Има варианти, при които могат да се използват и артезиански кладенци, и други източници на вода, така че ситуацията в никакъв случай не е трагична или такава, от която да се плашим. Трябва, обаче, да я наблюдаваме много внимателно и да анализираме климатичното изменение и безводието, което е най-голямото в последните повече от 20-30 години”, посочи ядреният експерт.

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Според проф. Янев довършването на АЕЦ „Белене” би било изключително позитивно, но не с украинската страна, а с Турция. „Украйна е една разорена държава, за която трябва да се мисли как да бъде възстановена. Нито за България, нито за Украйна няма никаква полза да работят общо в този проект. На Балканския полуостров най-мощната държава е Турция. Тя ненапразно иска да построи четири блока до Резово. Довършването на АЕЦ „Белене” може да стане с публично-частно партньорство между България и Турция”, категоричен беше експертът.

По думите му проектът „Белене“ е коз в ръката на България, който трябва да бъде правилно употребен – първо политически и второ икономически. Според проф. Янев ако бъде изпълнен по този начин проектът – да се сдружат две държави, които имат общи интереси, ще има устойчиво енергийно снабдяване на Балканския полуостров.

Редактор: Цвета Лазаркова