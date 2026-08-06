Жълт и оранжев код за опасни горещини е обявен за почти цялата територия на България на 7 август. Предупреждението важи за 27 области на страната - 8 са с оранжев, а 19 - с жълт код. По-сериозното предупреждение важи за части от областите Монтана, Видин, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград.

Жълтият код е в сила за всички останали области без части от София-област, Перник, Пазарджик, Благоевград, Смолян и Пловдив, сочи прогнозата на НИМХ.

Продължават опасните горещини, жълт код за почти цялата страна и в четвъртък

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Ще бъде слънчево, но след обяд главно над западната половина от страната и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37°.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите от Западна и Централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра - около 18.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32°. Температурата на морската вода е 25-26 градуса.

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Редактор: Цветина Петкова