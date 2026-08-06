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Прогноза за времето (09.08.2026 - обедна)
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Слънчево време с локални валежи в неделя
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Прогноза за времето (08.08.2026 - обедна)
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Уморителна жега с температури до 38 градуса в събота
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Прогноза за времето (07.08.2026 - следобедна)
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Жега и летни бури през уикенда, жълт и оранжев код в цяла България
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Прогноза за времето (07.08.2026 - обедна)
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Ивайла Маринова
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