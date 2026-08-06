Нов спад на нивото на река Дунав е отчетен днес. За последните 24 часа понижението е с нови 4 сантиметра, а отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула.

Застрашена ли е работата на АЕЦ „Козлодуй" заради ниските нива на Дунав

Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция „Речен надзор” за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали по течението на реката.

Ниското ниво на река Дунав застрашава екосистемите в резервата „Сребърна”

Същевременно в Румъния продължават да изграждат временна дига, която да насочи повече вода към АЕЦ „Черна вода” и да осигури охлаждането на единствения работещ реактор. Първи блок на централата е спрян от 28 юли заради ниското ниво на Дунав.

Серверната ни съседка се опитва да компенсира дефицита на електроенергия чрез внос, част от който е и енергийният обмен с България. Правителството в Букурещ към момента управлява кризата с доброволни мерки и призиви, насочени основно към бизнеса да ограничи производствените мощности.

Някои от големите автомобилни гиганти се съгласиха да прекратят работата си до 19 август.

Що се отнася до призива към домакинствата, той е да пестят електроенергия между 20:00 и 23:00 часа. Във Facebook групи също се появиха призиви за пестене и на вода в домовете.