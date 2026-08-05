Ниското ниво на река Дунав засили притесненията на еколозите, тъй като освен всички негативи, свързани с корабоплаването и с атомните централи, маловодието застрашава и екосистемата в резервата „Сребърна”. Преди две седмици в района беше обявена извънредна ситуация, тъй като вода от Дунав не навлиза в езерото, където гнездят редица защитени птици. Започна спасителна операция, при която чрез хидропомпени агрегати се доставя вода. След като нивото на реката падна под всички критични норми обаче, възникна въпросът какво ще се случи със защитената зона.

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Проблемът с наводняването на езерото в „Сребърна” датира отпреди две години, а през 2025-а започна експериментална операция за довеждане на вода от Дунав. Въпреки че нивата на реката са много по-ниски в сравнение с минали години и вчера при Русе паднаха до рекордните -94 см, екосистемата е подсигурена.

„Ситуацията е по-тежка, отколкото миналата година, но според опита, който имаме от миналата година, в момента няма сътресения в препомпването на водите към езерото”, коментира директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям в ефира на „Здравей, България”.

В момента работят четири тръбни линии за снабдяване с вода. Докато през миналата година максимумът на препомпване е бил около 1000 кубически метра на час, в момента обемът достига приблизително 1800 куб. м/ч.

„Мога да ви уверя, че в момента езерото с неговата екосистема е в добро състояние, размножителният период е в разгара си”, посочи Дауд Ибрям.

По думите му в резервата се наблюдава голям брой птици, включително къдроглави пеликани, чапли, гъски и лебеди, а понякога се появяват и ята от над сто розови пеликана. Растителността и ихтиофауната също са в много добро състояние.

Според директора на РИОСВ-Русе за цялата спасителна операция през миналата година до нейния край са били препомпани около 3 милиона кубически метра вода. За същия период от едва 20 дни тази година обемът вече надхвърля 1 млн. куб. м вода.

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