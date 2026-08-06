Амбицията ни е реално да защитим българските производители на плодове и зеленчуци от нелоялната конкуренция. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на сектора на оранжерийното производство.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за подобряване на конкурентоспособността на българските производители, чрез законодателни промени, засилен контрол върху вноса и мерки за облекчаване на дейността на сектора. На срещата присъстваха заместник-министрите проф. Крум Неделков и Янислав Янчев.

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Представителите на бранша поставиха въпроси, свързани с необходимостта от по-ефективен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци, ограничаване на нелоялната конкуренция и създаване на по-добри условия за развитие на българското производство.

Обсъдени бяха и възможностите за въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС, необходимостта от Закон за кооперирането и Закон за браншовите организации, както и облекчаване на режима при поземлените отношения за изграждането и развитието на оранжерии.

Министър Абровски заяви, че правителството е дало пълна свобода за предприемането на необходимите реформи в сектора. Той посочи, че ще се търсят ефективни механизми за противодействие на нелоялните търговски практики.Той каза още, че ще проведе среща с Националната агенция за приходите, на която ще бъде обсъдена възможността за въвеждане на сравнителен анализ на цените на земеделската продукция с тези в съседните държави с цел по-добър контрол и прозрачност на пазара.

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По време на срещата бяха обсъдени още проблемите, свързани с междуфирмената задлъжнялост в сектора, както и възможностите за създаване на механизъм за микрокредитиране, който да подпомага земеделските производители при осигуряването на средства за семена, торове, горива и други основни производствени разходи. Разгледани бяха и идеи за облекчаване на режима за водоползване, както и използването на геотермална енергия в оранжерийното производство.

Редактор: Мария Барабашка