До края на годината Министерството на земеделието и храните ще представи и се надява да получи одобрение за цялостна концепция за земеползването в България. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на кръгла маса в рамките на инициативата „Ден на полето“, организирана от Националната асоциация на зърнопроизводителите и Добруджанския съюз на зърнопроизводителите в село Паскалево.

По думите му реформата в поземлените отношения трябва да се основава на ясна дългосрочна визия, а не на отделни законодателни промени.

Пламен Абровски: Амбицията е да провеждаме регулярни експертни срещи с бившите земеделски министри

Снимка: Министерство на земеделието

„Две са важните неща за мен – земеделската земя трябва да бъде за този, който я работи, и трябва да имаме дългосрочни договори. Ако нямаме цялостна концепция, няма да правим устойчиво земеделие“, заяви Абровски.

Министърът подчерта, че концепцията ще бъде изготвена съвместно с представителите на различните земеделски сектори, така че да бъдат обединени предложенията на браншовите организации и да се постигне съгласие за бъдещото управление на земеделските земи. Едва след това ще започне подготовката на необходимите законодателни промени.

„До края на годината се надявам не само да Ви представим, но и да имаме одобрена концепция. След това вече можем да започнем да пишем текста“, посочи той.

Като част от усилията за повече ред в сектора министърът съобщи, че до края на годината областните дирекции „Земеделие“ ще извършат проверки във всички землища в страната. Контролът ще обхване и случаите на неизплатени задължения, като при установени нарушения ще бъдат предприети действия за събирането им.

„Не може едните да работят и да не плащат, а другите да работят и да плащат. Това нещо ще бъде прекратено като практика“, категоричен беше Абровски.

Снимка: Министерство на земеделието

Той припомни, че вече е внесен проект за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, но отбеляза, че те могат да решат единствено най-неотложните проблеми. Според него устойчивото развитие на сектора изисква дългосрочна стратегия и предвидима нормативна среда.

По време на откриването на „Ден на полето“ министърът определи земеделието като стратегически сектор за България с ключово значение за продоволствената сигурност, икономиката и устойчивото развитие. Той акцентира върху необходимостта от повече инвестиции в напояването, модернизацията на стопанствата, дигитализацията и внедряването на нови технологии.

Сред приоритетите Абровски открои още развитието на преработката, насърчаването на кооперирането между производителите, по-ефективното управление на водните ресурси и по-тясното сътрудничество между науката, образованието и бизнеса.

„Задачата на държавата е да осигури предвидима среда, ясни правила и дългосрочна визия. Тогава земеделието може да бъде не просто важен сектор, а един от двигателите на българската икономика“, заяви министърът.

Заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев също подчерта необходимостта от преминаване към по-дългосрочен модел на ползване на земеделските земи. Според него бъдещата концепция трябва да обхване не само поземлените отношения, но и въпросите, свързани с инфраструктурата, напояването и инвестиционното планиране.

„Според нас това е посоката – дългосрочни договори. Няма да е лесно, но трябва да направим следващата крачка“, заяви Янчев.

По време на форума представители на държавата и бранша обсъдиха още управлението на Държавния поземлен фонд, дългосрочните договори за ползване на земеделски земи и необходимостта от създаване на по-предвидими условия за работа на земеделските производители.

Редактор: Цветина Петкова