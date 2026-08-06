Властта обмисля създаване на гарантирани брандове за български стоки и специална маркировка за заведения, които използват местни храни и вина. Ще стимулират ли тези инициативи родните производители и какъв ще бъде реалният икономически ефект? Темата коментираха инж. д-р Андрей Велчев от сдружение „За достъпна и качествена храна“, председателят на Европейската фондация за подобряване на условията на живот Ивайло Калфин и икономистът Никола Янков в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Калфин идеята има потенциал, ако бъде реализирана по модела на вече утвърдени европейски практики. „Има смисъл да се създават марки за произход и производители на храните. Това е практика в цяла Европа, особено в региони със силно развито земеделие и производство на храни. Подобни брандове дават възможност на малките производители да достигнат до повече потребители”, посочи той.

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Той даде пример и с други европейски държави, където произходът на храните е ясно обозначен и се използва като предимство пред потребителите. „Когато кажем „шампанско”, не говорим за вид вино, а за конкретен регион във Франция с множество производители. България също има потенциал да развие подобни марки и да ги наложи както у нас, така и на международните пазари”, посочи експертът.

По думите на Янков обаче инициативи от подобен тип традиционно се развиват от частния сектор, а не чрез държавно законодателство. „Не ми е ясно какво точно се предлага и кой ще поставя тези маркировки. Обикновено подобни сертификати се издават от браншови организации и независими сертифициращи структури, които следят за качеството и произхода на продуктите. Не виждам защо са необходими специални закони, след като това може да се случва и в момента”, заяви той.

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Инж. д-р Андрей Велчев обърна внимание на липсата на достатъчен контрол. Според него държавата не трябва да изостава от процесите в сектора, а да създаде ясни правила и механизми за тяхното прилагане. „Най-важният въпрос е кой ще контролира тази система. Преди няколко месеца беше обещан по-строг контрол върху цените, но впоследствие се оказа, че резултатите не оправдаха очакванията. Ако няма ефективен контрол, подобни мерки трудно ще постигнат целите си”, коментира той.

От своя страна Калфин посочи, че подобна маркировка не би довела да автоматично по-високи цени, тъй като изборът остава в ръцете на потребителите.

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Редактор: Ивайла Маринова