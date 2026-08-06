Колко надеждни са разделителните мантинели по българските магистрали и как се осъществява контролът на трафика? Тези въпроси излизат отново на дневен ред след поредните тежки катастрофи.

При два инцидента, станали само за няколко дни, леки коли успяха да скъсат мантинели и да се обърнат на АМ „Марица”. На 4 август това се случи с кола с турска регистрация, пътуваща от Германия към Турция . Автомобилът разкъса мантинелата на „Марица” и се преобърна в насрещното движение. По чудо няма жертви.

„По данни на разследването водачът е изгубил контрол, след като най-вероятно е заспал зад волана”, обясни за NOVA Николай Каменов от Пътна полиция-Хасково.

В края на юли две коли се удариха на магистралата. При инцидента загинаха трима души, а четирима бяха ранени. Тогава отново беше скъсана разделителната мантинела.

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Как се осъществява превенция по магистралата?

„Пътна полиция" има усилено присъствие по автомагистралата. Следи се за спазването на правилата за движение. Контролът се осъществява както през светлата, така и през тъмната част на денонощието. Препоръчва се на водачите да се съобразяват с интензивния трафик и горещото време, да правят чести почивки, за да бъдат по-концентрирани”, каза Каменов.

По данни на ТОЛ управлението, от всички нарушения, засечени в участъците за измерване на средна скорост през втората половина на юли, близо 20% са именно на магистрала „Марица“. Пет пъти в сравнение с предишния месец са се увеличили нарушенията на средната скорост заради големия поток от гастарбайтери. От „Пътна полиция“ обясняват, че всички нарушители, въпреки че са чужди граждани, ще получат своите глоби на адресите, на които са регистрирани.