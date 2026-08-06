Европейската прокуратура провежда мащабна акция по разследване на предполагаеми злоупотреби с европейски средства, свързани с ВиК-Кърджали и водния цикъл на града, научи NOVA от свои източници. Тази сутрин обиски и претърсвания е имало както в сградата на ВиК дружеството в града, така и в столичния офис на компанията, спечелила проекта за реконструкция.

В София фирмата от 2 години не е на адреса, посочен на сайта ѝ. Около 10:30 часа полицаи са пристигнали на място, за да изземат документи, свързани с водния цикъл. Така те установили, че фирмата не е на този адрес.

Припомняме, че в Кърджали вече започна проверка за предполагаемо неправомерно усвояване на европейски субсидии в размер на около 350 000 евро. По данни на полицията осем души са получили финансиране, без да са изпълнили дейностите, за които средствата са били отпуснати. Разследването е насочено към така наречените „бели петна“ - близо 8600 декара пасища, за които е било заявено, че се поддържат и почистват. При съвместна проверка на служители на "Икономическа полиция" и Държавен фонд „Земеделие“ обаче е установено, че част от терените не отговарят на предназначението си. Сред тях има необработени площи, непочистени пасища, а на един от имотите дори е изградена законна жилищна сграда със селскостопански двор.

„Поискахме съдействие от Държавен фонд „Земеделие“ и съвместно с техни служители извършихме проверка на въпросните площи. Установихме, че на места има неокосени ливади и непочистени пасища. Дори на едно от местата има изградена къща със селскостопански двор“, обясни началникът на сектор „Икономическа полиция“ в Кърджали Радослав Узунов. По думите му проверката е показала и връзка между лицата, получили субсидиите.

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Разследващите изясняват и дали са били изпълнени изискванията за получаване на подпомагането. Според полицията част от кандидатите притежават животни, но те се отглеждат в област Хасково, а не на територията на Кърджали, където се намират заявените пасища. Освен това липсват документи, удостоверяващи придвижването на животните между двата региона.