Пожар избухна в столичния квартал „Левски Г“ в близост до строящ се пътен участък. По информация на зрител на NOVA огънят е обхванал сухи треви и ниска растителност на фронт от около 500 метра.

В непосредствена близост до пожара имало паркирана строителна техника. За да ограничат разпространението на пламъците, в акцията се включиха багери, които прокопали предпазни траншеи.

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Първоначално са изпратени пет пожарни екипа. По-късно към района са изпратени още четири автомобила. Огънят възникнал в район с полета край квартал „Враждебна“, като в близост има и жилищни сгради. По първоначална информация няма опасност пламъците да достигнат до тях.

Малко след като пожарът беше почти овладян, се разгоря отново. Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.