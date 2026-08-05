Пожар избухна в сливенския квартал "Надежда" във вторник вечерта. Огънят е тръгнал от сухи треви в източната част на квартала, обхвана сметище и необитаема постройка.

Пожарът в автоморга в Сливен е овладян, не е отчетено замърсяване на въздуха



Снимка: Георги Манев, NOVA

Три екипа на пожарната в Сливен успяха да загасят пламъците за около час и половина. Пушекът от запалените треви и сметище обаче обгърна квартала.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Няма пострадали хора, но районът остана под наблюдение.

Редактор: Станимира Шикова