Снимка: Георги Манев, NOVA
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Три екипа на пожарната гасиха пламъците
Пожар избухна в сливенския квартал "Надежда" във вторник вечерта. Огънят е тръгнал от сухи треви в източната част на квартала, обхвана сметище и необитаема постройка.
Пожарът в автоморга в Сливен е овладян, не е отчетено замърсяване на въздуха
Снимка: Георги Манев, NOVA
Три екипа на пожарната в Сливен успяха да загасят пламъците за около час и половина. Пушекът от запалените треви и сметище обаче обгърна квартала.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Няма пострадали хора, но районът остана под наблюдение.Редактор: Станимира Шикова
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