Три екипа на пожарната гасиха пламъците

Пожар избухна в сливенския квартал "Надежда" във вторник вечерта. Огънят е тръгнал от сухи треви в източната част на квартала, обхвана сметище и необитаема постройка.

Пожарът в автоморга в Сливен е овладян, не е отчетено замърсяване на въздуха

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Снимка: Георги Манев, NOVA

Три екипа на пожарната в Сливен успяха да загасят пламъците за около час и половина. Пушекът от запалените треви и сметище обаче обгърна квартала.

пожарСнимка: Георги Манев, NOVA

Няма пострадали хора, но районът остана под наблюдение.

Редактор: Станимира Шикова

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