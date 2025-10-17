Изцяло е изгоряла постройката на склад за стари автомобили и авточасти втора употреба в индустриалната зона на град Сливен. Пожарът избухна в четвъртък вечерта.

За локализирането му се включиха 8 екипа на пожарната и полицията, които успяха да локализират огъня. Спасени са съседни сгради в индустриалната зона. Няма пострадали хора и не се наложи евакуация.

Пожар в индустриалната зона в Сливен

Заради силното задимяване в района, специализирани автомобили измерват чистотата на въздуха, като не е установено замърсяване. Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.