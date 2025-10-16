Пожар избухна в индустриалната зона в Сливен. Гори автоморга и складовата част към нея. Седем екипа на пожарната са на място, потвърди за NOVA гл. инспектор Росен Георгиев, началник РСПБЗН- Сливен.

Пожарът е ограничен, няма опасност от разпространение към съседни сгради, но огънят е много силен заради запалените автомобили в автоморгата.

Специализиран автомобил от Ямбол е пристигнал, за да следи дали има замърсяване на въздуха при пожара. Няма пострадали хора. Не са ясни причините за възникване на огъня.

Снимка: Наско Куртев