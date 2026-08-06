Представители на еврейските организации у нас се срещнаха с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът - проявата на антисемитизъм в Банско срещу италиански деца от еврейски произход, дошли на лагер в България. От „Шалом” заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява.

Близо час продължи срещата между главния секретар на МВР и представители на еврейските организации у нас. След срещата позицията им остава непроменена, а именно, че инцидентът в Банско е нападение срещу еврейски деца, а не хулиганска проява. От страна на полицията е било получено уверение, че по случая се работи, но от организацията на евреите в България „Шалом” настояват случаят да бъде разделен на две. Да се разследва евентуално хулиганство от страна на италианските младежи и отделно да се провери версията за антисемитизъм заради кадри, които бяха разпространени с нацистки поздрав към италианските деца именно първо в медиите в Италия.

„Обсъдихме отново казуса. Това, за което имаме увереност, е, че се работи по случая както на място в рамките на своите правомощия дежурните полицаи са си свършили своята работа, така и в момента Министерството на вътрешните работи прави същото. За нас е много важно да се разграничат елементите по този казус и това, което е свързано с поведението на тези деца, с щетите, които евентуално са нанесли върху хотела”, коментира председателят на ОЕБ „Шалом” д-р Алина Леви.

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„За нас е много важно да се изчисти темата и да се раздели на две. Ако има някакво фриволно, хулиганско поведение от страна на тези гостуващи деца, те са си предприели необходимите действия. За нас е много важно расистката и антисемитската позиция да бъде изчистена, тоест да се разследва отделно”, заяви председателят на Федерация на ционистите в България Николай Гълъбов.

От организациите призоваха българското общество да се обедини в обща позиция срещу проявите на антисемитизъм, защото те влияят на името на българската държава. И поискаха прилагане на закона с цялата му строгост.

„Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранна и българска групи в Банско“, заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Днес той се срещна с представители на еврейската общност в България. Николов ги запозна с хронологията около случая от 2 август, както и действията на органите на полицията. „Всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата“, обясни Николов.

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„Не смятам, че се правим на жертви или че се опитваме да докажем нещо, което не е видно. Ако ние като държава не можем в един толкова явен случай да го заклеймим като общество, оттам нататък основата става много трудна“, допълни д-р Леви.

Снимка: МВР

Главният секретар допълни, че органите на реда са се отзовали моментално на сигнала за напрежение и то е било потушено. Той изрази готовност при позволение от обвинението да запознае заинтересованите и с материалите по проверката. „Всички факти ще бъдат изяснени“, категоричен бе главният секретар. Той допълни, че българската държава винаги е осъждала антисемитските прояви, а Министерството вътрешните работи винаги е взимало отношение спрямо своите компетенции.

Представителите на еврейската общност благодариха за дългогодишното добро сътрудничество. Двете страни изразиха готовност да продължат взаимодействието си за гарантиране на сигурността на международни форуми и събития на територията на България.

От Българския хелзинкски комитет също изпратиха позиция до медиите. Те настояват за задълбочено разследване както по случая в Банско, така и за смъртоносния побой в Пловдив. В позицията си определят изявлението на премиера Румен Радев, свързан с младежите от израелски произход, като „крайно неприемливо”. В становището си призовават министър-председателя да поднесе извиненията си.

Ето и цялата позиция на БХК:

"Отказът на политиците да разпознаят и осъдят проявите на дискриминация, а на правоохранителните органи да ги разследват, повишават риска от престъпления от омраза.

През изминалите дни в Пловдив е било извършено убийство, а в Банско се е случила свада между младежки групи, като според медийни публикации и двата инцидента са провокирани от дискриминационни подбуди. Публичните реакции на представители на институциите обаче не просто не разпознават тези подбуди, а търсят оправдание за тях, което е недопустимо в една правова държава и като чисто човешка реакция на хора, заемащи властови позиции.

Българският хелзинкски комитет настоява разследващите органи и прокуратурата да осигурят своевременно, ефективно и независимо разследване на случаите от Пловдив и Банско, за които български и чуждестранни медии съобщиха в последните дни, като вземат под внимание евентуални дискриминационни мотиви в тях.

На 4 август в Пловдив 37-годишен мъж е открит в безпомощно състояние в подножието на Младежкия хълм в Пловдив. Той по-късно е починал в болница. Няколко медии съобщават за данни, че жертвата се е намирала там за среща, уговорена от мобилно приложение за запознанства на гей мъже. Според журналистите това не е единствен инцидент и има съобщения за предходни подобни срещи, на които организирана група напада гей мъже.

Междувременно италиански и български медии разпространиха видеозапис от 2 август, на който се вижда тълпа български младежи пред хотел в Банско, скандиращи нацистки лозунги към италиански младежи от еврейски произход, настанени в хотела. На видеозаписите безспорно се вижда, че събралите се скандират „Зиг хайл“ и извършват нацисткия поздрав с изпъната дясна ръка, а според медиите полицията е действала неубедително в усилията си да предотврати това. Допускането на нацистки прояви, особено пред деца от еврейски произход, не може да бъде оправдано с вандалско поведение на част от голямата група италиански туристи. Вандализмът може и следва да бъде санкциониран със съответните съразмерни мерки – граждански иск за щетите по хотела и дисциплинарни мерки към организаторите на групата непълнолетни италианци.

Деянията, подбудени от дискриминационни мотиви, са противоправни и извършителите им следва да бъдат установени и наказани. Това задължение на държавните органи стои както в случаи на насилствени деяния, така и в случаи на вербален тормоз. Съгласно стандартите, установени от Европейския съд по правата на човека, когато разследват инциденти с насилие, държавните органи са длъжни да предприемат всички разумни стъпки, за да разкрият евентуални дискриминационни мотиви. Те трябва да съберат и обезпечат доказателствата, да проучат всички възможни средства за разкриване на истината и да вземат напълно обосновани, безпристрастни и обективни решения, без да пропускат подозрителни факти, които могат да са показателни за физическо или вербално насилие, мотивирано изцяло или отчасти от расова или религиозна нетърпимост или сексуална ориентация.

Намираме за крайно неприемливо изявлението на премиера Румен Радев, в което той също поддържа внушението, че евентуалните хулигански прояви на някои от италианските туристи са оправдание за допускане на нацистки прояви срещу тях. Напомняме, че нацизмът е антидемократична идеология, отдавна призната за престъпна.

Призоваваме премиерът Радев да поднесе извиненията си и ясно и недвусмислено да осъди и двата случая на дискриминационно насилие".

Припомняме, че вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите, е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало.

Управителят на хотела, в който били отседнали чужденците пък обяви, че младежите са нанесли щети за 15 хиляди евро.