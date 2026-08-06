"Решението на правителството да одобри 33-процентно участие на турска компания в проучванията за нефт и природен газ в блок „Хан Тервел“ в българската акватория на Черно море е добра новина, но поражда и въпроси за начина, по който това е обсъдено с обществото". Това заяви енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му България няма необходимия опит, експертиза и корпоративен капацитет, за да извършва самостоятелно подобни дейности. „Ако започнем от въпроса дали можем сами да добиваме нефт и газ, отговорът е категорично не. България почти няма опит в подобна дейност, специалистите са много малко, а управлението на подобна концесия изисква сериозно ноу-хау и сложна корпоративна организация“, обясни Николов.

Според него именно затова международното партньорство е ключово за подобни проекти. Освен че осигурява необходимата експертиза, то дава възможност България да стане част от международните вериги за доставки и да реализира добитите ресурси на пазара.

Енергийният експерт вижда положителна страна в присъединяването на турската компания към консорциума. „Позитивният прочит е, че се включва компания с реален опит в добива на природен газ в Черно море. Турция вече успя да открие и разработи находища в своята акватория, което означава, че този опит може да бъде използван и при проучванията в българската част“, посочи той.

България ускорява проучванията за природен газ в Черно море

По думите му натрупаното ноу-хау може да повиши ефективността на сондажите, да съкрати времето за откриване на находища и впоследствие да ускори тяхната комерсиализация. Николов обаче обърна внимание, че съществува и друга възможна интерпретация на решението. Според него включването на трети партньор може да означава, че останалите компании в консорциума се стремят да ограничат риска си след досегашните неуспешни сондажи. „Досегашните сондажи не дадоха очакваните резултати, а подобни проекти изискват множество проучвания, преди да стане ясно дали изобщо има икономически изгодно находище“, коментира експертът.

Той подчерта, че дори да бъде открит природен газ, това не означава автоматично, че добивът ще е рентабилен. „Не е достатъчно само да има находище. То трябва да може да бъде разработено при икономически оправдани условия, за да има смисъл проектът“, допълни Николов.

Енергийният експерт отправи критика към начина, по който институциите са представили решението. По думите му обществото и дори експертната общност не са получили достатъчно информация защо е било необходимо разширяването на консорциума и какви ще бъдат конкретните параметри на новото партньорство. „Научихме за сделката почти между другото, без предварително да бъдат представени мотивите. Не беше обяснено защо се включва трети партньор, какъв ще бъде неговият принос, как се променя структурата на концесията и как ще бъдат разпределени отговорностите“, заяви Николов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева