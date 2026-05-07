Министерският съвет разреши частично прехвърляне на правата и задълженията за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел“, разположена в изключителната икономическа зона на България в дълбоководната част на Черно море.

С решението компанията „Шел Експлорейшън енд Продъкшън (96) Б.В.“ прехвърля 25% от своя дял на румънската „ОМВ Петром Е&П България СРЛ“. След промяната Shell запазва мажоритарен дял от 75%, а OMV влиза като партньор с 25% участие. От Министерството на енергетиката уточняват, че процедурата е изцяло съобразена с българското законодателство и Закона за подземните богатства.

"Договорът за проучване на блок „Хан Тервел“ е в сила от декември 2025 г. Участието на две от водещите енергийни компании в сектора е важна стъпка за успешно продължаване на проучвателните дейности. България води целенасочена политика за осигуряване на местни енергийни ресурси и разчита на тях за гарантиране на енергийната сигурност и независимост', коментира министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

Правителството оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи официално допълнително споразумение с двете компании за финализиране на процедурата.

