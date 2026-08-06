Пожар избухна на баржа, превозваща въглища по река Дунав в района на Русе. Огънят вече е локализиран и ситуацията е под контрол.

Снимка: ИА Морска администрация

Българските институции са в постоянна координация с компетентните румънски власти и извършват непрекъснато наблюдение на плавателния съд.

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Предприети са всички необходими действия за ограничаване на риска. От Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уверяват, че безопасността на корабоплаването в участъка е гарантирана и се следи стриктно за опазването на околната среда. При необходимост ще бъде предоставена допълнителна информация за развитието на ситуацията.