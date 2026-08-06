Двама испански граждани пострадаха тежко при катастрофа край моста над река Ропотамо рано тази сутрин в Бургас.

Пътният инцидент е станал около 4:00 часа, след като екип на "Гранична полиция" подал сигнал за спиране на лек автомобил. Вместо да се подчини на полицейските разпореждания, водачът продължил движението си и последвало преследване. Малко преди моста над река Ропотамо шофьорът изгубил контрол над колата, която излязла от пътното платно и паднала в крайпътно дере.

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На място незабавно били изпратени екипи на полицията и "Спешна помощ". Двамата пътуващи в автомобила испански граждани са транспортирани в болница. Единият е с множество счупвания, но е контактен. Другият е претърпял спешна операция заради тежките си травми. Към момента от лечебното заведение все още не са съобщили официално какво е състоянието им.

По непотвърдена информация причината водачът да не спре на полицейската проверка е опасение, че може да бъде тестван за употреба на наркотични вещества.

Редактор: Цветина Петкова