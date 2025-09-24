Испанският съдия, разследващ предполагаема злоупотреба с публични средства от страна на съпругата на испанския премиер, приключи разследването си и поиска Бегоня Гомес да бъде изправена пред съдебен състав. Това предаде "Франс прес", позовавайки се на съдебни документи.

Съдия Хуан Карлос Пейнадо смята, че асистентка, назначена от канцеларията на премиера Педро Санчес да помага на съпругата му, също така ѝ е помагала в нейните външни професионални дейности, докато тя е ръководила магистърска програма в университета "Комплутенсе" в Мадрид.

Решението подлежи на обжалване и не е окончателно.

Повдигнаха обвинение на съпругата на испанския премиер

Според съдебните документи, съдията смята, че задълженията на поста "асистент" на съпругата на премиера "включват управление на нейния график и кореспонденция, осигуряване на подкрепа за сигурността и протокола по време на всички пътувания и организиране на срещи или появи в качеството ѝ на премиерска съпруга".

Недостатъчно доказателства обаче показват, че Бегоня Гомес може да е искала повече от своята асистентка, особено по отношение на "връзките си с компании от "Барабес Груп", ръководени от бизнесмен, който може да е финансирал нейната магистърска програма.

"Това би представлявало явно отклонение в изпълнението на нейната функция като временен служител на администрацията", каза съдията, който също поиска въпросната асистентка, както и лицето, което я е наело, да бъдат изправени пред съда.

Педро Санчес нарече обвиненията за корупция срещу съпругата му „постановка“

Освен това той смята, че предварително съществуващото лично приятелство между Бегоня Гомес и асистентката ѝ, е причината за назначението ѝ на позиция, за която се изисква много високо доверие и може да представлява злоупотреба с публични ресурси за лична изгода.

Бегоня Гомес беше изслушвана няколко пъти от този съдия и по време на последното ѝ изслушване на 10 септември отрече всякаква злоупотреба със средства, уверявайки, че само е искала от асистентката си да изпрати няколко съобщения от време на време. Съпругата на премиера подчерта, че нейната асистентка никога не ѝ е помагала в професионалните ѝ задължения.

От април 2024 г. Бегоня Гомес е разследвана за корупция и търговия с влияние. Гомес, която до началото на учебната 2024 г. ръководеше магистърска програма по мениджмънт, е заподозряна, че е използвала позицията на съпруга си в своя полза, за да спечели финансиране, най-вече от бизнесмена Хуан Карлос Барабес.

Редактор: Ивайла Митева