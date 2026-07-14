Централната избирателна комисия прекрати правомощията на Иван Кърчев като говорител на институцията по негово собствено желание. Решението е прието от членовете на комисията и е публикувано на официалната ѝ интернет страница.

Въпреки промяната Кърчев запазва мястото си в състава на ЦИК и ще продължи да изпълнява функциите си като член на комисията.

От 23 юни ЦИК е с нов състав

След освобождаването му единствен официален говорител на ЦИК остава Стоянка Балова-Цветкова.

Иван Кърчев и Стоянка Балова-Цветкова бяха определени за говорители на комисията на първото заседание на новия състав на ЦИК, проведено на 24 юни. Ден по-рано новоизбраните членове на изборната администрация официално встъпиха в длъжност.

Редактор: Цветина Петкова