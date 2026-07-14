Снимка: БТА
Единствена на позицията остава Стоянка Балова-Цветкова
Централната избирателна комисия прекрати правомощията на Иван Кърчев като говорител на институцията по негово собствено желание. Решението е прието от членовете на комисията и е публикувано на официалната ѝ интернет страница.
Въпреки промяната Кърчев запазва мястото си в състава на ЦИК и ще продължи да изпълнява функциите си като член на комисията.
След освобождаването му единствен официален говорител на ЦИК остава Стоянка Балова-Цветкова.
Иван Кърчев и Стоянка Балова-Цветкова бяха определени за говорители на комисията на първото заседание на новия състав на ЦИК, проведено на 24 юни. Ден по-рано новоизбраните членове на изборната администрация официално встъпиха в длъжност.Редактор: Цветина Петкова
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