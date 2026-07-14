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Забрана за къпане в неохраняеми и необезопасени водоеми в област Велико Търново. Мярката е въведена заради рисковете за живота и здравето на хората през летния сезон. Причина са и зачестилите инциденти в непроверени водни обекти, сред които и трагични случаи в други области на страната.
„Тази забрана се въвежда превантивно, защото безопасността на хората е на първо място“. Това заяви в „Здравей, България” заместник областният управител на Велико Търново Петър Димитров.
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Контролът по спазването на заповедта е възложен на заместник областния управител в координация с всички компетентни институции, подчерта той. Проверки ще се извършват от длъжностни лица към общините в област Велико Търново, със съдействието на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионалната здравна инспекция, Регионалната инспекция по околната среда и водите и Областната дирекция на МВР.
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Забраната обхваща къпането, плуването, водните спортове и използването на плавателни съдове за развлечение в необезопасени и непроверени водни обекти. При установени нарушения ще се предприемат действия по действащото законодателство. Наказателните постановления ще бъдат издавани от кметовете на съответните общини. „Гражданите могат да подават сигнали, а след това компетентните институции ще извършват необходимите проверки“, каза още заместник областният управител.
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Заповедта е в сила от датата на издаването ѝ - понеделник, 13 юли, и ще действа до нейното отменяне или промяна.
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