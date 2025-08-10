Трима души са загинали при детонация на невзривени боеприпаси, попаднали на два плажа в южната украинска Одеска област, на които къпането е било забранено, съобщиха днес местните власти, цитирани от „Ройтерс“.

Областният управител Олег Кипер заяви, че един мъж е загинал на плаж край село Каролино-Бугаз, докато мъж и жена са загинали край разположеното наблизо селище Затока – и двете разположени южно от Одеса.

„И тримата са загинали при взрив на експлозиви, докато са плували на забранени места. Това отново доказва, че навлизането в непроверени води е фатално опасно!“, предупреди той в изявление.

Черноморското крайбрежие е популярна лятна дестинация в Украйна, но властите призовават за повишено внимание, откакто пълномащабната руска инвазия доведе до попадането на мини в морската вода.

Кипер допълни, че 32 места в областта се смятат за безопасни за къпане, като 30 от тях са разположени в самата Одеса.

Редактор: Румен Лозанов