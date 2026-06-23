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Водата е с лошо качество, казаха от РЗИ
В разгара на летните жеги забраниха къпането в река Дунав в началото на българския участък във Видин. Къпането в реката крие сериозни рискове за здравето, предупреждават от Регионалната здравна инспекция.
На мястото, известно като плажа във Видин, под крепостта „Баба Вида” общината постави чадъри и душове, но там ще може само да се плажува, без да се влиза в реката.
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"Качеството на водата е трета категория, което е много лошо, и къпането в Дунава би създало работа на дерматолозите", каза д-р Антон Петров, директор на Дирекция „Обществено здраве“ - РЗИ Видин.
Пролет Георгиева-Никова, зам.- областен управител на Видин, обясни, че заповедта се издава традиционно през последните години и е свързана със забраната за плуване, къпане и други дейности, свързани с навлизане във водата, и касае всички водни обекти на територията на област Видин, които са неохраняеми и необезопасени.
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