Управлението на София няма посока. То не знае какво иска и как да го постигне. Това заяви общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той коментира предупреждението на Столична община, че има риск за градския транспорт, ако не бъдат преразгледани параметрите на бюджета и не бъдат осигурени още 25,4 млн. евро. „Не е тайна, че общественият транспорт в София от години е недофинансиран, така че до известна степен Столичната община и кметът Васил Терзиев имат основания да поискат повече средства от държавата по линия на компенсациите”, каза Контрера.

По думите му част от исканите средства са напълно основателни, тъй като са свързани с охраната на метрото. „Тези средства би трябвало всяка година да се предвиждат и да се плащат от държавата към общината. Смениха се много правителства, но никога този разход не влиза като базов в държавния бюджет. Това е недопустимо както от гледна точка на публичните финанси, така и на сигурността”, подчерта той.

25,4 млн. евро не достигат в проектобюджета за обезпечаване на транспорта в Столична община

Контрера постави под съмнение искането за допълнително финансиране на транспортната дейност. Според него има противоречие в действията на администрацията. „Общината иска още 23 милиона евро за движението на метрото, автобусите, тролеите и трамваите. В същото време има 121 милиона евро преходен остатък – неусвоени средства от миналата година. Логично е хората да питат защо не се направи по-добра организация на бюджета и част от тези средства не се насочат към транспорта”, заяви общинският съветник.

Общинският съветник коментира още и забавените ремонти на ключови улици и булеварди в София. По думите му това е резултат от работата на общинската администрация. „За съжаление, през този мандат много важни инфраструктурни проекти се забавиха, а други изобщо няма да започнат. Ремонтът на булевард „Мария Луиза” например се отложи с близо две години”, заяви той.

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Редактор: Ивайла Маринова