Те изразиха недоволството си от заложения в бюджета за тази година голям дефицит

Протестиращи срещу кабинета на Румен Радев се събраха в центъра на София.

Те изразиха недоволството си от заложения в бюджета за тази година голям дефицит, замразяването на обезщетенията за майчинство и закриването на Комисията по досиетата.

Първи протест срещу кабинета "Радев"

ПротестСнимка: Мартин Керефейски, NOVA

Според тях външната политика на кабинета крие рискове за страната заради зависимости от Русия.


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