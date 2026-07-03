Протестиращи срещу кабинета на Румен Радев се събраха в центъра на София.

Те изразиха недоволството си от заложения в бюджета за тази година голям дефицит, замразяването на обезщетенията за майчинство и закриването на Комисията по досиетата.

Първи протест срещу кабинета "Радев"

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

Според тях външната политика на кабинета крие рискове за страната заради зависимости от Русия.