Снимка: Мартин Керефейски, NOVA/ Видео: БГНЕС
-
Управлението на София няма посока и не знае как да реши проблемите с транспорта, смята Карлос Контрера
-
Столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край "Люлин"
-
1500 противоградни ракети са били изстреляни вчера в цялата страна
-
След пожара в „Люлин“: Столичани са призовани да затворят прозорците и да ограничат престоя навън
-
ЦГМ разшири функционалностите на мобилното приложение Sofia2Go месец след старта му
-
София разчиства щетите след бурята, подадени са близо 100 сигнала (ВИДЕО+СНИМКИ)
Те изразиха недоволството си от заложения в бюджета за тази година голям дефицит
Протестиращи срещу кабинета на Румен Радев се събраха в центъра на София.
Те изразиха недоволството си от заложения в бюджета за тази година голям дефицит, замразяването на обезщетенията за майчинство и закриването на Комисията по досиетата.
Първи протест срещу кабинета "Радев"
Снимка: Мартин Керефейски, NOVA
Според тях външната политика на кабинета крие рискове за страната заради зависимости от Русия.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни