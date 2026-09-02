Почина една от големите фигури в историята на футбола в ГДР - Еберхард Фогел. Бившият национал е издъхнал на 83-годишна възраст след продължително боледуване, съобщи семейството му.

Фогел оставя зад себе си впечатляваща кариера, продължила близо две десетилетия. Нападателят записва общо 440 мача в Оберлигата - най-високото ниво на футбола в бившата Германска демократична република, като отбелязва 188 гола с екипите на „Карл-Маркс-Щат“ (днешния „Кемницер“) и „Карл Цайс Йена“.

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Именно с „Карл-Маркс-Щат“ Фогел става шампион на ГДР през сезон 1966/67. По-късно се превръща в една от водещите фигури на „Карл Цайс Йена“, с който три пъти печели Купата на ГДР.

Един от върховете в клубната му кариера идва през 1981 г., когато „Карл Цайс Йена“ достига до финала за Купата на носителите на национални купи. Германският тим отстъпва на „Динамо“ Тбилиси с 1:2 във финала в Дюселдорф.

Der frühere Weltklasse-Linksaußen des FC Karl-Marx-Stadt und des FC Carl Zeiss Jena, Eberhard Vogel, ist tot. Als Nationalspieler vertrat Vogel die DDR auch bei Olympia. https://t.co/6Ff4fYeHOQ — DIE ZEIT (@zeitonline) September 2, 2026

Футболист №1 на ГДР и участник на Мондиал 1974

Фогел оставя сериозна следа и с националния отбор. Според историческата статистика той записва 74 мача и отбелязва 25 гола за ГДР.

През 1969 г. е избран за Футболист №1 на ГДР - признание за представянето му както на клубно, така и на международно ниво. Той е част и от отбора на ГДР на Световното първенство през 1974 г. във ФРГ - единствения Мондиал, на който страната участва в своята история. Тимът достига до втората групова фаза на турнира.

Именно на това първенство се състои и историческият единствен официален мач между националните отбори на ГДР и ФРГ. Източногерманците печелят с 1:0 в Хамбург с гол на Юрген Шпарвасер, а Фогел е част от състава на ГДР на турнира.

Нападателят има успехи и на олимпийската сцена. Той печели бронзови медали през 1964 г. в Токио и през 1972 г. в Мюнхен. След края на активната си кариера Фогел остава във футбола и се насочва към треньорската професия. Работи както на клубно ниво, така и с млади футболисти.

Редактор: Цветина Петкова