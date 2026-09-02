Обединявам днешното развитие с вчерашните подробности, като извеждам отпред одобрението от Националното събрание на Венецуела, а условията на мащабната сделка оставям като контекст.

Националното събрание на Венецуела одобри мащабното петролно споразумение със Съединените щати, което дава на Вашингтон значително влияние върху разработването на находища с над 65 млрд. барела петрол - приблизително една пета от доказаните резерви на страната. Сделката допълнително засилва американското присъствие във венецуелския енергиен сектор след свалянето на Николас Мадуро през януари.

Президентът на Венецуела защити мащабната петролна сделка със САЩ

Гласуването в Каракас идва ден след като Белият дом разкри подробности за договореностите, които американската администрация определя като най-голямата петролна сделка в историята.

Американски представители твърдят, че споразумението ще привлече огромни инвестиции във венецуелската петролна индустрия, ще допринесе за понижаването на цените на суровината и едновременно с това ще ограничи руското и китайското влияние в страната.

Американският министър на енергетиката Крис Райт пристигна във Венецуела преди подписването на споразумението на 2 септември. Очаква се Chevron също да обяви значително разширяване на дейността си в страната.

В основата на сделката са 17 петролни находища, върху които временните власти във Венецуела са предоставили 100-годишни концесии на North American Blue Energy Partners.

Те обхващат запаси от над 65 млрд. барела – значително повече от приблизително 46-те млрд. барела петролни резерви на територията на самите Съединени щати.

Президентът Доналд Тръмп вече даде ясно да се разбере какви са намеренията на Вашингтон.

„Ще вземем всичко това. Ще добиваме този петрол“, заяви той в Овалния кабинет, определяйки находищата като огромна стойност, която досега е оставала неизползвана.

По думите му най-големите американски компании проявяват интерес към венецуелския петрол.„Exxon влиза, Chevron влиза, големите ни петролни компании влизат и всички наддават“, каза Тръмп.

Тръмп обяви голяма сделка за петрола на Венецуела

Един от ключовите елементи на споразумението е структурата на собствеността на NABEP. Американското правителство ще получи 35% от компанията майка чрез Службата за стратегически капитал към Министерството на войната. Според Белия дом стойността на този дял потенциално може да достигне стотици милиарди долари, без за придобиването му да бъдат използвани средства на американските данъкоплатци.

Държавният департамент получава и правото да купува 20% от петрола, добиван от настоящите и бъдещите находища на компанията, при това на производствена цена. Част от количествата трябва да бъдат насочени към Стратегическия петролен резерв на САЩ.

Вашингтон ще разполага и с право на първи отказ при продажбата на останалите 80% от добива.

Американското влияние ще се простира и върху управлението на компанията. Мнозинството в борда на директорите трябва да бъде съставено от американски граждани, а САЩ ще имат право на вето върху назначенията. Споразумението ще се подчинява на американското законодателство, а евентуални спорове ще бъдат разглеждани от съдилища в САЩ.

NABEP от своя страна се ангажира да инвестира до 100 млрд. долара в петролната инфраструктура на Венецуела. Очакванията са през следващите 25 години компанията да плати около 200 млрд. долара под формата на данъци и концесионни възнаграждения.

Редактор: Цветина Петкова