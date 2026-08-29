Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали споразумение с Венецуела за контрол над повече от 65 милиарда барела суров петрол. С големи букви в своята социална мрежа американският президент написа, че сделката увеличавала повече от двойно петролните запаси на страната му.

Това щяло да намали цената на горивата за всички американци. Тръмп не даде подробности за партньорството, нито описа евентуални ангажименти за Съединените щати.

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Перспективата за мащабен добив в южноамериканската страна е далечна, уточняват експерти. Петролната индустрия там е в тежка криза и се нуждае от големи инвестиции. Тръмп направи изявлението, докато е под сериозен натиск от цените на горивата. Те се вдигнаха след започнатата от него война в Иран, а това доведе до спад на рейтинга му.

Редактор: Дарина Методиева